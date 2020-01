Affaire du quai de pêche de Mbour: Le juge ordonne la relaxe des pêcheurs arrêtés

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Ouf de soulagement pour les 14 pêcheurs arrêtées par les Forces de l’ordre dans l’affaire du quai de pêche de Mbour. Après trois semaines passées à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, ils ont tous humé hier l’air de la liberté, informe « Le Quotidien ». Le réquisitoire du procureur qui avait demandé une peine de deux ans ferme contre les prévenus n’a pas été suivi par le juge qui a prononcé la relaxe. Les prévenus ont été jugés la semaine derniers. Pour rappel, ils étaient poursuivis pour les délits de coups et blessures volontaires à agents dans l’exercice de leurs fonctions, dommage à la propriété immobilière d’autrui, trouble à l’ordre public. Malgré ces chefs d’accusation, ils ont tous nié les faits qui leur étaient reprochés durant leur procès.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos