Affaire du terrain à 3 milliards F CFA : le maire de Thiaroye-Sur-Mer saisit la Cour suprême

Me El Mamadou Ndiaye reste en prison. La chambre d’accusation a rejeté sa demande de liberté provisoire. Mais le maire de Thiaroye-Sur-Mer, en détention préventive depuis six mois, ne baisse pas les bras. D’après Les Échos, qui donne l’information, ses avocats ont saisi la Cour suprême d’un pourvoi.



Me Mamadou Ndiaye est en prison dans le cadre de l’enquête sur la vente litigieuse, à 3 milliards de francs CFA, d’un site situé à Dakar. L’avocat est accusé d’avoir indûment touché 300 millions de francs CFA dans l’opération. Accusation qu’il réfute, jurant n’avoir encaissé que 20 millions, représentant ses honoraires, lit-on dans Seneweb.



L’édile de Thiaroye-Sur-Mer a été inculpé pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction. Il a été placé sous mandat de dépôt en juillet 2023.