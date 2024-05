Affaire du trafic de drogue: L'acteur "Bachir Diop" libéré

Ce mardi, la Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire du trafic de drogue dont l'acteur Bachir Diop, de son vrai nom Peter Salinger, a été accusé. Ce dernier a été libéré, informe Seneweb.



En effet, le président de la Chambre a annulé toute la procédure en acceptant les exceptions de nullité de la procédure soulevées par la défense lors de l'audience.



Selon les avocats de l'acteur incarcéré depuis juin 2022, ses droits n’ont jamais été respectés dans la procédure, relevant un manque de sincérité et de loyauté dans le traitement de cette affaire. Ce que le juge a concédé.



En plus d'avoir été libéré, l'acteur Peter Salinger qui incarnait le rôle de Bachir Diop dans la série "Dérapages" s'est vu restituer ces deux motos et son téléphone portable de marque IPhone.



Il était poursuivi pour culture, production, transformation, détention et trafic de cannabis.