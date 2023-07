Affaire l’opposant à la CBAO : l’expertise contradictoire donne raison à Bocar Samba Dièye emedia.sn- Va-t-on vers la fin du long feuilleton judiciaire, opposant Bocar samba Diéye à la Cbao ? En tout cas, cela en a tout l’air si l’on en croit le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif). Face à la presse, hier, Famara Ibrahima Cissé, représentant l’homme d’affaires, a affirmé que le dossier opposant Bocar Samba Dièye à la Cbao est « clos ».

Selon lui, l’expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel a donné raison à l’exportateur de riz. « Les conclusions sont sans équivoque. C’est bien la Cbao qui doit une somme de 879 002 411 francs à Bocar Samba Diéye », a dit le Président de l’Acsif. Il a, à ce propos, souligné que « ce rapport qui a été homologué par la Cour d’appel, est devenu définitif entre les parties, et met fin à tout contentieux possible dans cette affaire ».



Pour rappel, dans cette affaire, la Cbao avait entrepris des actions à l’encontre de Bocar Samba Dièye, alléguant une créance découlant d’actes d’ouverture de crédit et d’un protocole d’accord obtenu de « manière frauduleuse et profitant de la situation d’un individu illettré », selon M. Cissé.



Mais suite à ces contestations, la Cour d’appel, par un arrêt non frappé de pourvoi par la Cbao, a pris la décision d’ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties. Une expertise qui s’est déroulée de manière contradictoire, permettant à toutes les parties, assistées de leurs conseils, de présenter leurs arguments de manière équitable.



