Affaire mairie de Dakar: La Société civile exprime son inquiétude

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) élargi à d’autres organisations a exprimé hier son inquiétude face à la situation de la mairie de la ville de Dakar. C’est dans ce cadre que le COSCE a reçu une délégation de conseillers municipaux de la ville de Dakar qui ont dénoncé leur interdiction d’accès aux locaux de la mairie par les forces de défense et de sécurité, suite à la révocation de Monsieur Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, informe LeTémoin.



De par son attachement aux valeurs fondamentales de justice, d’équité et de respect des droits des citoyens, le COSCE rappelle qu’une telle mesure, si elle est avérée, doit être fondée sur des dispositions juridiques respectant les droits constitutionnels des citoyens. En effet, la décision du préfet de Dakar portant démission de Monsieur Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar n’est assortie d’aucune mesure visant à interdire aux conseillers municipaux l’accès à la mairie. Le COSCE appelle les autorités compétentes à veiller à la protection de l’intérêt public et au respect des droits fondamentaux. Dans ce contexte sensible, il encourage l’État à adopter une démarche prudente et respectueuse de l’État de droit afin d’éviter tout climat de méfiance ou de suspicion qui pourrait fragiliser la cohésion sociale.



Le COSCE sollicite des autorités, la prise de mesures visant à renforcer la démocratie, en privilégiant la légalité et l’équité, valeurs qu il défend depuis sa création. Il exhorte l’ensemble des acteurs à adopter un comportement responsable, nécessaire au maintien de la paix sociale et de la stabilité politique.