Affaire rebelles arrêtés/ Birahime Seck : « Le conflit en Casamance ne saurait être un terrain de jeu » Birahime Seck, membre du forum civil, demande au gouvernement de ne pas politiser la rébellion en Casamance. Depuis le rassemblement de Yewwi Askan wi, relève-t-il, le gouvernement et ses souteneurs communiquent sur l’arrestation des rebelles, provenant de la Casamance pour soutenir Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

« Le Gouvernement et ses soutiens doivent faire très attention avec l’utilisation du terme « rebelle » dans une communication purement politicienne.



D’ailleurs, c’est le Président de la République qui avait demandé qu’on ne parle pas, de manière inconsidérée, du conflit en Casamance ? Il faut arrêter de jouer avec le feu et contre les intérêts du peuple.



Le conflit en Casamance ne saurait être un terrain de jeu pour des préoccupations bassement politiciennes », a réagi Birahime SECK, Forum Civil.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook