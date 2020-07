Affaire taximan tué à Yoff : 20 requis contre Ousseynou Diop

Le Procureur a requis 20 ans de prison contre Ousseynou Diop, le meurtrier du taximan Ibrahima Samb, informe la Rfm. La partie civile, c’est-à-dire la famille de la victime, à travers son avocat, a réclamé un emprisonnement à perpétuité, et plus de 300 millions de francs Cfa en guise de dommages.



La maman de la victime, relate Igfm, a déclaré qu’en plus de tuer son enfant, le meurtrier présumé à aussi tué la source de revenus qui permettait à la famille de subvenir aux besoins de la famille.