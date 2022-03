Affaires Adji Sarr vs Sonko, procès Barth et And Samm Djiko Yi : la descente au vitriol de Massaly à ces... Mouhamed Lamine Massaly s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse sur l'actualité chaude notamment sur le dossier Adji Sarr vs Ousmane Sonko et sur l'affaire du procès en appel concernant Barthélemy Dias.



Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mars 2022

"Il s’agit de me prononcer sur certaines questions d’actualité, qui font partie des axes névralgiques des points agités jusque dans les chaumières, et qui risquent d’avoir un impact négatif sur l’avenir de ce pays", a-t-il attaqué.



Affaire Adji Sarr vs Ousmane Sonko





"L'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko a encore été remise au goût par la première nommée, qui a utilisé cette fois des canaux de communication de portée internationale, pour dépoussiérer ce dossier. C’est un cri de cœur que je lance concernant cette affaire, car j’ai failli tomber des nus, en entendant l’exposé de la fille et les arguments brandis pour mieux se faire entendre.



Osons le dire à haute et intelligible voix, toute la faute incombe à l’homme politique Ousmane Sonko, qui doit être mis devant ses responsabilités. Il doit avoir le courage de les assumer à la face du monde, au lieu de s’enliser dans la traitrise.



C’est regrettable encore une fois, de voir un tel homme présider aux destinées d’une collectivité territoriale aussi importante que la commune de Ziguinchor, qu’il risque de souiller avec les casseroles qu’il traîne au vu et au su de tout le monde. Les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes sont directement interpellées, sur la nécessité d’une mobilisation permanente pour dire non à Ousmane Sonko et réclamer que justice soit faite.



C’est une femme qui a été la victime du bourreau Ousmane Sonko et il urge qu’elle sente encore davantage le soutien des femmes, pour que désormais, aucune autre femme ne soit la victime d’un quelconque prédateur sexuel" , s'est-il indigné.



And Samm Djiko Yi





"Je ressens la même amertume face au comportement des politiciens encagoulés qui se cachent derrière And Samm Jikko Yi, pour mener leurs activités de destruction massive. C’est honteux et irresponsable, ils n’ont qu’à jeter les masques et investir au grand jour le terrain politique. Ils ont usé d’un plan machiavélique pour influencer les dernières élections dans certaines localités, mais cela ne se passera plus ainsi. Dans cette association aux desseins inavoués, il y a des pseudo-religieux qui ne méritent pas de diriger une prière", accuse Massaly.



Le maire de Dakar, Barthélemy Dias écorché





"Le cas Barthélémy Dias mérite également une grande attention. Sous d’autres cieux, ceux qui portent la pesante charge de criminel et qui ne sont pas totalement blanchis, n’ont pas voix au chapitre. Mais, tous les sénégalais l’ont entendu défier la justice en disant que même condamné, il restera Maire de Dakar. C’est là quelque part un appel à l'insurrection, ce qui est totalement inacceptable. La loi doit s’appliquer à tout le monde sans exception et il doit l’être dans toute sa rigueur contre Barthélémy Dias", prévient-il.





