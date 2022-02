Affaires des passeports diplômatiques: Biaye et Cie entre accusations et dénégations L’acte d’instruction tant attendu par les parties dans l’affaire des passeports diplomatiques a été posé hier. En effet, le juge d’instruction a procédé à la confrontation des parties dans son cabinet, entre Diadji Condé, les deux dames parties civiles, Boubacar Biaye et Cie. L’audition s’est déroulée entre accusations et dénégations.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Dès aujourd’hui probablement, les demandes de mise en liberté provisoire vont être déposées sur la table du juge Mamadou Seck. Boubacar Biaye et Cie, qui ont été placés sous mandat de dépôt, attendaient juste un acte d’instruction de la part du magistrat instructeur pour faire leurs requêtes. C’est hier que cet acte si important a été posé. Il s’agit de la confrontation entre les parties. Si une demande de liberté provisoire a été déposée avant cela, surement que le Procureur allait s’y opposer. Du coup, les conseils de la défense ont préféré attendre. Et c’est désormais fait, la voie est libre de leur côté pour saisir le juge d’instruction et espérer une suite favorable.



Confrontation jusque vers 18h



Quid maintenant de la confrontation d’hier ? C’est à 10 heures que le juge avait convoqué les parties pour procéder à la confrontation. Et jusque vers 18 heures, les auditions se sont poursuivies. Le magistrat instructeur a confronté les parties à leurs premières déclarations, et il a aussi confronté les inculpés à leurs accusateurs. Et face aux accusations, les inculpés ont campé dans leur position. Boubacar Biaye et Cie se sont inscrits dans une dénégation systématique, niant totalement avoir quelque chose à voir avec cette affaire. Ils n’ont pas varié dans leurs déclarations premières, réfutant tout. Très bientôt certainement, le juge Mamadou Seck va procéder à la clôture de l’affaire étant donné le rythme auquel il poursuit son enquête.



D'après Rewmi, cette affaire a éclaté en septembre dernier à la suite de la plainte de deux femmes à l’encontre de Diadji Condé qui leur avait promis des passeports diplomatiques. Après avoir encaissé l’argent, selon les parties civiles, Diadji Condé n’a pas respecté ses engagements. Interpellé, ce dernier a accusé les parlementaires apéristes comme étant ses complices. Des perquisitions effectuées ont permis de mettre la main sur des éléments compromettants, selon les enquêteurs. Peu importe les députés nient une quelconque implication dans cette affaire. La balle est dans le camp du juge.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook