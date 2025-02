Affrontements à Mbeubeuss : les récupérateurs refusent catégoriquement le déguerpissement imposé par les autorités Selon lesoleil.sn, des affrontements ont éclaté ce lundi entre les forces de l’ordre et les récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss, alors que les autorités ont entamé une opération de déguerpissement dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site. Cette initiative, qui vise à transformer la décharge en une infrastructure plus moderne et mieux contrôlée, se heurte à la farouche opposition des travailleurs qui y exercent depuis des années.

Par rappel, essentiellement composés de jeunes, ces récupérateurs, qui trient et revendent des déchets recyclables, refusent catégoriquement de quitter les lieux sans solution alternative.



Pour eux, Mbeubeuss est bien plus qu’un simple site d’exploitation : c’est un gagne-pain vital. En effet, des centaines de personnes vivent de cette activité, permettant non seulement de subvenir aux besoins de leurs familles mais aussi de contribuer, à leur manière, à la chaîne de gestion des déchets.



Selon nos confrères, face à l’intervention des forces de l’ordre, les travailleurs ont exprimé leur détermination à poursuivre leur combat. Ils dénoncent un manque de concertation et d’accompagnement de la part des autorités, estimant qu’un déguerpissement sans alternative crédible les plongerait dans une précarité extrême.



Alors que les tensions restent vives sur le site, la question du devenir de ces travailleurs demeure entière. Les autorités devront trouver un compromis pour concilier le besoin de réhabilitation de la décharge avec la nécessité de préserver les moyens de subsistance de ces centaines de familles qui en dépendent.



