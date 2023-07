Afrique Du Sud : L'armée sécurise les grands axes routiers Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2023 à 10:28 | | 0 commentaire(s)| En réponse aux incendies d'au moins 21 camions de livraison de marchandises survenus la semaine passée, l'armée a été déployée dans les provinces sud-africaines de Limpopo, Mpumalanga, le KwaZulu-Natal et free state pour renforcer les rangs de la police. 12 personnes soupçonnées d'être responsable de ces actes sont toujours recherchées.

Pour Nkoskhona Buthelezi, un chauffeur de remorques, la présence des soldats rassure : je suis très heureux parce que maintenant, lorsque nous quittons notre port de chargement et que nous conduisons sur les routes, nous nous sentons en sécurité et nos familles seront rassurées, alors qu'avant, nous n'étions pas en sécurité sur les routes.



Selon les sources policières, ces incendies sont des actes délibérés posés par des individus dont l'objectif est de porter un coup dur à l'économie de l'Afrique du Sud. Aucun mort n'a été enregistré lors des altercations, ces hommes armés forçaient les chauffeurs à quitter leurs véhicules avant de les incendier sur les grands axes routiers.



Jeudi, la police a annoncé l'arrestation de deux chauffeurs de camion à Mpumalanga. Les suspects, âgés de 29 et 27 ans, ont été arrêtés à leur domicile. Un troisième suspect a lui été arrêté à Emalahleni .



Ces derniers devraient comparaître lundi. Les enquêtes sont toujours en cours pour tenter de mettre fin aux activités des responsables de ces incendies. Qu'il s'agisse de sabotage économique, de conflits dans le travail ou à la prestation de services, la police fera tout pour retrouver ceux qui choisissent de recourir à la violence et à l'intimidation, quel qu'en soit le motif a prévenu le ministre de la police Bheki Cele.

Africanews



Accueil Envoyer à un ami Partager