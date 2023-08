Afrobasket féminin 2023 : le Sénégal en finale contre le Nigeria

En match de phase de poule, le Mali avait tout simplement survolé le match devant le Sénégal, en les dominant à tous les niveaux, avec un score de 72-49.

Pour cette deuxième rencontre entre les deux équipes dans l’Afrobasket féminin 2023, le Sénégal ne s’est pas laissé surprendre. Les Lionnes ont tenu tête, à cette belle équipe malienne qui a fait bonne impression dans ce tournoi.



Même si les premiers points étaient pour le Mali, le Sénégal a vite fait de revenir au score, grâce à une Cierra Janay Dillard qui a sublimé la rencontre de par sa classe.

La Sénégalaise d’origine américaine a étalé tout son talent sur le parquet du Kigali Arena. Rien que dans le premier quart temps, elle était à 10 points des 20 marqués par le Sénégal.



Les joueuses de Moustapha Gaye donnent, ce soir, l’impression d’avoir corrigé leurs errements au niveau de la défense et au niveau des rebonds, des erreurs qu’elles avaient payé cher à l’entame du tournoi.



Les Lionnes et les Aigles dames ont joué à arme égale dans le deuxième quart temps. A la mi-temps, les Maliennes menaient de deux points d’écart, 38-36.

Depuis le début du tournoi, le Mali est l’équipe qui réussit le mieux ses retours de vestiaires. Mais il a buté sur une équipe sénégalaise pleine de maitrise et de sérénité.



S’appuyant sur une Cierra Janay Dillard intenable et une Aya Traoré solide sur les rebonds et auteure de 19 points, les Lionnes vont parfaitement contrôler le troisième quart temps avec 11 points de plus, 60-49.

Dans le dernier quart temps, les basketteuses maliennes deboussolées vont subir l’expérience et la dicta des Sénégalaises. Le Mali ne reviendra plus au score. Le Sènégal a déployé les grands moyens pour maintenir l’avance de 10 points sur leur adversaire, 75-65.



Le Sénégal va jouer sa quatrième finale contre le Nigeria, après 2005, 2017, 2019. Le Sènégal est la nation la plus titrée avec 11 trophées, dont le dernier en 2015.



Les Lionnes ont perdu huit finales dont trois contre le Nigeria (2005, 2017 et 2019) et deux contre le Zaïre, actuelle République démocratique du Congo (1983 et 1994), une contre l’Égypte, le Mali et l’Angola.

APS