Agression contre Maïmouna Ndour Faye: Les auteurs seront traqués et remis à la justice, selon le Premier ministre Amadou Bâ

La journaliste et directrice de 7 tv, Maïmouna Ndour Faye, a été victime d’une agression hier soir, devant son domicile. Le Premier ministre Amadou Bâ qui réagissait à cette affaire, a annoncé que des dispositions seront prises pour que la lumière soit faite sur cet acte de terreur et les auteurs remis à la Justice.



" En tant que Premier Ministre, je condamne fermement cette agression contre Maïmouna Ndour Faye, ainsi que toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite sur cet acte de terreur et les auteurs remis à la Justice ", a affirmé M. Bâ.



" Un acte de violence odieux a été commis contre une personne qui incarne la force, le courage et la détermination. Maïmouna Ndour Faye, une journaliste dévouée et respectée, a été agressée devant chez elle, en provenance de son lieu de travail. En cette période où nous nous apprêtons à célébrer la Journée internationale de la Femme, cet acte ignoble nous rappelle à quel point, il est crucial de continuer à lutter contre toutes formes de violence à l'égard des femmes ", regrette le candidat de l'Apr.



Lequel exprime personnellement toute sa solidarité et son soutien à Maïmouna Ndour Faye, ainsi qu'à sa famille. " Aucune femme ne devrait jamais craindre pour sa sécurité, simplement en exerçant son métier ou en allant et venant de son lieu de travail. Cette agression est non seulement une atteinte à Maïmouna en tant qu'individu, mais aussi une attaque contre la liberté d'expression et le droit des femmes à vivre sans crainte ", dira-t-il.