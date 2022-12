Agression de Amy Ndiaye: Les deux députés PUR déférés aujourd'hui, leur avocat évoque l'immunité parlementaire

près 10 tours d'horloge d'interrogatoire avec les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles, les deux députés de Yewwi Askan Wi et de PUR Massata Samb et Mamadou Niang viennent d'être placés en garde à vue. Certainement, ils vont être présentés au procureur.



Au sortir de l'interrogatoire des deux parlementaires, leur conseil Me Adama Fall a réagi sur la situation de ses clients.



"Si leur immunité parlementaire n'est pas levée, nous considérons que cela n'est pas en conformité avec l'article 61 de la Constitution, et l'article 53 du règlement intérieur, qui dit comment fonctionne l'Assemblée. Nous ne sommes pas en flagrant délit, nous estimons que nous ne sommes pas en flagrant délit et que la procédure ordinaire et normale qui doit être adoptée et retenue, c'est d'abord la levée de l'immunité parlementaire pour d'éventuelles poursuites", a-t-il fait savoir.



Pour rappel, l'honorable députée Amy Ndiaye Gniby a été giflée par son collègue Massata Samb suite à des qu'elle avait tenus à l'encontre du guide des Moustarchidines. Lors de cet échange de propos aigre-doux, le député Mamadou Niang lui avait donné un coup de pied au ventre au cours du vote du budget du ministère de la Justice. Par la suite, cette dernière a eu un malaise en pleine séance lors de l'intervention de Mame Diarra Fam. Elle avait été internée à l'hôpital Principal de Dakar.