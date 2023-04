Agression du mandataire de la Rv: TAS et Cie annoncent des poursuites contre les coupables et leurs complices

Alors qu’elle vient à peine de démarrer, la révision des listes électorales connaît des tensions. Dans la commune Mbao, la République des Valeurs crie à l'agression de son mandataire. La formation politique dirigée par l'ancien ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, s’est fendue d’un communiqué de presse pour exprimer publiquement son courroux.



La République des Valeurs / Réewum Ngor a appris avec consternation l’agression dont a été victime Bouya Wane, représentant du parti à la commission de révision des listes électorales de la commune de Mbao, ce samedi. Bouya Wane, dûment mandaté, a été sauvagement pris à partie par des individus au comportement de voyous aguerris alors qu’il était dans son rôle de superviseur de la campagne de révision des listes électorales, soutient le coordonnateur de la communication de la RV, Samba Faye, raconte L'As.



Refusant de laisser passer cet acte inqualifiable, la République des Valeurs entend poursuivre les coupables ainsi que leurs complices qui, selon elle, continuent de saboter le processus démocratique sénégalais, afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Selon Thierno Alassane Sall et ses partisans, cette agression est un acte d’une grande lâcheté, qui vaut à leur camarade une admission à l’hôpital avec une incapacité totale de travail de 10 jours. A les en croire, cette agression s’est déroulée sous les yeux du maire de Mbao, Abdou Karim Sall. Ils le tiennent pour responsable des agissements de ses sbires

