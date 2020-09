Agression mortelle à Mbour : Omar Sow poignardé par 3 individus Le quartier Oncad de Mbour s’est réveillé hier dans l’émoi et la consternation suite à l’agression mortelle d’un de ses habitants survenue à l’aube dans ladite zone

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Le nommé Oumar Sow, né en 2000 à Taredji et domicilié à Oncad, a été poignardé à mort par trois individus. D’après notre « Le quotidien » son téléphone portable et son permis de conduire ont été emportés par les agresseurs, nous rapporte « Le Quotidien ».



Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital de Grand Mbour par les soins de sa famille. Une réquisition a été délivrée au médecin légiste aux fins d’autopsie.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour a été informé de ces faits. Une enquête est ouverte et les auteurs de ce crime odieux sont traqués par la police.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos