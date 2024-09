Agression violente aux HLM : Trois nouveaux suspects tombent, chacun a empoché 600 000 FCFA

La Sûreté urbaine (SU) a franchi un nouveau cap dans l’enquête sur l’agression violente commise le 6 septembre dernier aux HLM, en procédant à l’arrestation de trois membres du gang impliqués dans l’attaque.



La police a réalisé une nouvelle prouesse, dans le cadre de l’enquête sur l’agression spectaculaire du commerçant qui a été dépouillé de plus de six millions de francs CFA aux HLM 5.



Après l’arrestation de deux membres du gang dans une boite de nuit aux Almadies le 9 septembre, aux environs de 5 h, la Sûreté urbaine (SU) vient de faire tomber trois autres complices.



Les mis en cause sont passés aux aveux. Sur le montant volé, ils disent ne pas connaitre la somme exacte, mais que chacun d’eux a empoché 600.000 FCFA après le partage du butin, relate Senenews.



Lorsqu’il lui a été demandé ce qu’ils ont fait du reste de l’argent, l’un des suspects Mamadou Diop a déclaré avoir échangé sa moto de marque Beverly qu’il avait au moment du forfait à Thiaroye avec un inconnu à qui il a remis 100 000 FCFA.