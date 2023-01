Ahmed Aidara serait fauché : à la Mairie de Guédiawaye les agents en sont à 6 mois sans salaire Six mois sans salaire. C’est ce que vivent les agents de la mairie de ville de Guédiawaye. C’est le maire en personne qui en a fait l’annonce, hier. Ahmed Aidara prenait part à un “Sargal Malick Gakou” organisé par des sportifs de ce département. EnQuete

“Les agents de notre mairie sont à six mois sans salaire et pourtant, je ne l’ai dit nulle part. Cette situation est due au bon vouloir du régime. Mais, croyez-moi, on va vivre cette situation dignement, puisqu’en 2024, nous allons faire de Gakou notre président par force.



Voilà qui est clair. Il est un homme sociable, il travaille pour l’être. Bien que, lui aussi, est confronté à des problèmes, à cause du régime, il n’en a parlé nulle part. Nous aussi, nous allons nous taire. Nous allons faire comme lui”, a indiqué le député-maire.



À signaler que beaucoup de sportifs du monde de la lutte ont pris part à cette rencontre, sauf Balla Guèye 2 et Lac 2.



