Ahmed Khalifa Niasse annonce une plainte contre Fadilou Keïta et sa mère, Nafi Ngom Keïta

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2024

Invité du Grand Jury de la Rfm, dimanche dernier, le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Fadilou Keïta, évoquant un rapport de l’Inspection générale d’État (Ige), a affirmé que Ahmed Khalifa Niasse et Samuel Sarr doivent 3,5 milliards de francs Cfa à l’État du Sénégal. Le premier conteste cette déclaration, avançant que c’est plutôt à lui que le Trésor public devrait de l’argent.



Ahmed Khalifa Niasse revendique un montant de 3,7 milliards FCfa. Celui-ci représenterait, selon lui, la contrepartie d’une livraison de 40 voitures de luxe à la présidence de la République, sous Abdoulaye Wade, à la veille du sommet de l’Organisation de la conférence islamique (Oci) tenue à Dakar en 2008. Considérant que la sortie de Fadilou Kane lui a causé du tort, il a annoncé une plainte contre ce dernier, mais également contre sa mère, Nafi Ngom, qui dirigea l’Ige. «Mes avocats sont en train de travailler sur le dossier», a prévenu le plaignant, qui s’est confié à "Walf Quotidien", relate "Seneweb".



Ahmed Khalifa Niass" déclare avoir acquis les véhicules à travers sa société Africa Invest et les avoir débarqués à ses frais du Port de Dakar, avant de les mettre à la disposition de la Présidence. «T ous les virements d’argent provenant de mes fonds, que j’ai effectués en faveur des concessionnaires, pour l’acquisition des véhicules, sont traçables. On peut les vérifier à partir du système Switch ; les données sont disponibles », a défié Ahmed Khalifa Niasse, joignant à ses paroles, selon "Walf", « des relevés bancaires attestant les transactions ».



Le marabout et hommes d’affaires assure avoir relancé à plusieurs reprises son client, sous Wade, puis sous Macky Sall, sans succès. « Jusqu’à présent, je continue à réclamer mon argent à l’État du Sénégal », a-t-il clamé.



Ndèye Fatou Kébé