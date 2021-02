Ahmed Khalifa Niasse: " Ce que Sonko a fait est banni par l'islam. Si c'était en Arabie Saoudite on l'aurait tué.."

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021

L’affaire de la plainte déposée par une fille qui accuse Ousmane Sonko de viol continue d’alimenter les débats. Dans un entretien accordé à Leral Ahmmed Khalifa Niasse n’a pas été tendre avec le leader du Pastef.



« Sonko à l’âge de mon fils, et je le considère comme tel. Un chef de famille c’est un comportement. Il a un parti politique, il devrait avoir un comportement beaucoup plus responsable. Sonko est allé se faire masser dans une maison close alors qu’il a deux femmes. Ce qu'il a fait est banni par l’Islam », cogne M.Niasse.



« Si c’était en Arabie Saoudite on l’aurait tué. S’il avait écrit ou il informe qu’il n’est jamais allé dans ce salon je lui aurais demandé pardon, mais s'il y est allé, je retire mes respects », a-t-il ajouté.





