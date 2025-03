Aibd : Cheikh Bamba Dièye annonce de nouvelles réformes pour redynamisation les activités Face à la presse, ce vendredi, pour faire état de la situation économique et financière qui prévaut à l’Aéroport international Blaise Diagne, le directeur général a annoncé des réformes en vue, afin de relancer les activités de la plateforme aéroportuaire. Mais aussi de consacrer la position référentielle de Dakar comme hub aérien.

Précisant que le système aéroportuaire sénégalais a fini de prouver sa résilience, Cheikh Bamba Dièye souligne que cette posture conforte et rassure de par sa force et sa capacité de rebondir rapidement du fait même de la dynamique du secteur aéroportuaire. « Nous avons avec la Rdia qui montré sa robustesse pour avoir construit l’aéroport, mais aussi avec des partenaires, qui nous appuient sans alourdir la dette souveraine de l’Etat. Avec cet appui, nous avons la possibilité de refinancer la totalité de la dette de l’Aibd et de prendre en charge le financement de tous les projets du hub aérien. Nous avons aussi la possibilité de déclencher un processus de réalisation de nos projets par ce même biais », explique Cheikh Bamba Dièye.



Pour ce faire, il s’agira, selon la direction générale de relancer la machine parce qu’un Aibd en pleine forme et un secteur aéroportuaire dynamique et ouvert avec des possibilités de financement. « C’est au minimum dix mille emplois que nous pourrons créer sur la plateforme aéroportuaire d’ici 2029 ».



Ces réformes, renseigne le Dg, passe par l’extension de l’aérogare qui passera de 3 millions de passagers à 5 voire 8 millions. « Chaque situation va entrainer de nouveaux emplois. De l’aéroville sur 400 ha, il s’agit ici de développer une nouvelle ville avec des hôtels, des centres commerciaux, des services aux nouveaux écosystèmes qui seront extrêmement propices à la création d’emplois. Le centre de maintenance aéronautique va permettre à Air Sénégal et Aibd de maintenir les aéronefs de la sous-région à Dakar et cela va consacrer la position référentielle de Dakar comme hub aérien ».



Au-delà de cela, Cheikh Bamba Dièye annonce aussi l’élargissement du cargo pour aller à vingt mille tonnes de fret annuel. « Aibd envisage aussi de mettre en place dans les plus brefs délais, un centre médical d’urgence avec un plateau ultra moderne qui pourra au minimum, créer 150 emplois et prendre en charge les besoins financiers de Aibd et toutes les structures connexes de la plateforme ».



D'après Actusen, toutes ces actions, souligne-t-il, « sont des leviers importants pour assurer la relance de l’activité aéroportuaire, mais surtout devenir des pourvoyeurs d’emplois »





