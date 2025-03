Aid-el-fitr et ramadan : “un moment de pardon, de solidarité et de tolérance”, rappelle l’imam de Médina Baye APS – L’imam ratib de Médina Baye (Kaolack, centre), Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, s’est appesanti, lundi, sur l’importance du mois du ramadan et de la Korité, qui, selon lui, représentent ‘’un moment de pardon, de solidarité, de partage et de tolérance’’.

‘’Le mois de ramadan, tout comme la korité, est un moment de pardon, de solidarité, d’entraide, de partage, de tolérance et de renforcement de la piété’’, a notamment rappelé le guide religieux.



Il prononçait son sermon à l’occasion de la prière de l’Aid-el-fitr, communément appelée Korité au Sénégal, qu’il a dirigée à la mosquée de Médina Baye.

Plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses, coutumières, militaires et paramilitaires ont accompli cette prière dans cette mosquée pour marquer la fin du ramadan



Celle-ci a aussi vu la participation du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, ainsi que de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la Faydatou Tidjania.



Dans un sermon prononcé en arabe puis en wolof, l’imam ratib a insisté sur l’importance de la fête de l’Aid-el-fitr qui marque la fin du mois béni de ramadan, ‘’le meilleur des mois de l’année’’, selon lui.



Il a aussi axé son sermon sur le prochain pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.



Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé a rappelé aussi l’obligation pour le musulman qui en a les moyens de donner de la Zakat- al-Fitre, l’aumône donnée à la fin du ramadan.



Le khalife général de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, affirme que la célébration de l’Aid-el-fitr est une bénédiction divine qui profite à tous les croyants, mais aussi un privilège qui renforce également la foi des musulmans.



Le patriarche de Médina Baye a prié pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal, ainsi que pour le développement individuel et collectif.



De même, il a prié pour qu’Allah accorde une bonne santé aux populations afin qu’elles puissent s’acquitter convenablement des recommandations divines et des enseignements du Prophète Mohamed (PSL).



‘’La fin du mois béni de ramadan ne doit pas mettre un terme aux bonnes pratiques telles qu’enseignées par le Tout-Puissant à travers le Coran. Nous [musulmans] devons constamment demander pardon à Dieu et nous efforcer de suivre le droit chemin comme nous l’a enseigné le prophète Mohamed (PSL)’’, a insisté le khalife général de Médina Baye.



Invitant les fidèles au repentir, il a prié pour la réussite des autorités sénégalaises, particulièrement du gouvernement à qui, il demande d’apporter assistance aux populations et d’assurer leur sécurité.



‘’Que Dieu vous [autorités gouvernementales] vous donne les moyens de réussir vos missions à la tête du pays. Si vous vous engagez dans cette voie, sachez que Dieu sera avec vous pour vous y accompagner’’, a lancé Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.



