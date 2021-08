Aide de Camp: Colonel Pape Birane Dièye, le nouvel homme fort de Macky Sall Leral vient d'apprendre la nomination du Colonel Pape Biarne Dièye, récemment affecté au Prytanée militaire de Saint-Louis, comme Aide de Camp de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Colonel Dièye, pur produit du Prytanée militaire de Saint-Louis et de Saint Cyr, a gravi les échelons sans tambour ni trompette.



Il remplace le Général M. S. Ndiaye qui a été digne, fier, compétent et surtout, loyal envers le président de la République, Macky Sall.



Nous reviendrons sur le Colonel Dièye, son parcours...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos