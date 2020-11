Air Sénégal reprend la desserte Banjul et Praia

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020

La compagnie aérienne Air Sénégal reprend ses activités vers le Cap-Vert et la Gambie. Après Cap Skirring, soutient L'As, c’est au tour des capitales des pays voisins d’accueillir le pavillon sénégalais.



Air Sénégal avait suspendu ses dessertes à cause de la Covid19. Ainsi, les vols vers Banjul ont démarré depuis le 15 novembre. Il s’agira de 4 vols par semaine. Quant au Cap-Vert, c’est à compter du 18 novembre que les activités de la compagnie aérienne reprendront. A cet effet, Air Sénégal prévoit 3 vols par semaine.

