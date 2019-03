Aïssa Tall Sall : « Ce qui m’oppose à Ousmane Tanor Dieng… » Aïssata Tall Sall est revenue sur son différend avec le secrétaire général du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng. « Je n’ai pas de problème particulier avec Ousmane Tanor Dieng. Ce qui m’oppose à lui, c’est sa position de dire que nous n’avions pas de candidat à l’élection présidentielle. Cela, je ne pouvais pas l’admettre », a indiqué la présidente de "Osez l’Avenir" dans l’émission Grand Jury de dimanche. Et de rappeler, « Je n’ai pas quitté le PS, j’ai été exclue du PS ». Toutefois, affirme-telle, « en dehors de cela, quand je rencontre Ousmane Tanor Dieng, on se salue et on fait l’accolade ».

