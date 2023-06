Aïssata Tall Sall : "Des forces tapis au sein de mouvements salafistes ont voulu s’emparer de notre pays"

Me Aïssa Tall Sall, la cheffe de la Diplomatie sénégalaise, était ce mardi au parlement européen. Face aux députés membres de la commission des affaires étrangères, elle a évoqué les troubles qui ont eu lieu au Sénégal suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Dans sa version des évènements, elle a lourdement chargé le leader de Pastef. Ci-dessous un extrait de son discours.



«À la suite de sa condamnation à deux ans de prison ferme dans le cadre d’un procès l’opposant à une jeune fille dénommée adji Sarr, qui l’avait alors accusé de viol, Ousmane Sonko, un des opposant sénégalais a instigué et provoqué de violents troubles pour rejeter la décision de justice, alors même qu’il avait délibérément refusé de comparaître pour se défendre.



Sur son appel, des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort. Elles ont détruit et saccagé les biens publics et privés. Ces bandes organisées ont systématiquement attaqué et pillé les édifices publiques. Elles ont saccagé et brûlé au moyen de cocktails molotov une partie de l’Université de Dakar, pillé des banques et autres établissements de commerce, détruit des biens et propriétés privés.



Pire, ces bandes organisées ont failli si ce n’était la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l’ordre, s’en attaquer à des infrastructures névralgiques en sabotant les installations d’eau, d’électricité et de transport public à Dakar. L’objectif était clair : il s’agissait de mettre Dakar dans un état de chaos total et de rendre ainsi le pays ingouvernable.

iGFM