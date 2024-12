Aissata Tall Sall, Présidente du Groupe parlementaire Takku-Wallu : «Cette loi de finances rectificative est illégale» Juriste de formation, la députée Aissata Tall Sall a malmené le ministre des finances et du budget devant l’hémicycle. Les leçons en matière d’orthodoxie ont bien fusé. Elle a tenu à bien argumenter face au ministre qui aurait commis des dépenses hors-budget avant de vouloir régulariser par

le vote d’une loi de finances rectificative.

Jeudi 26 Décembre 2024

«Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Il fallait d'abord voter la loi avant de consommer les crédits. Mais les élections sont derrière nous ! Vous nous demandez de vous octroyer des crédits de 20 milliards que vous avez déjà dépensés pour les élections. Première violation de l'orthodoxie financière. Cette loi de finances rectificative est illégale», t-elle indiqué lors de la séance plénière portant examen de la loi de finances rectificative 2024 à l’Assemblée nationale.



D'après L'Exclusif, elle a tenu à caricaturer : «C'est comme si un enfant venait prendre 10 000 F CFA dans la poche de son papa, allait les dépenser entièrement et revenait dire à son père : j'ai besoin que vous me prêtiez 10 000 F CFA, alors qu'il les a déjà. Voilà la première violation. Deuxième violation de l'orthodoxie financière : la loi de finances rectificative, de mon point de vue, a été faite parce qu'il y a un resserrement des recettes, une moyenne-value de 840 milliards. Il y a un accroissement des dépenses, un accroissement de 600 et quelques milliards, d'où un déficit de 1 500 et quelques milliards.



Mais alors, si nous devons resserrer les recettes, nous devons resserrer les dépenses. Or, qu'est-ce que vous faites? Sur le fonctionnement, vous consacrez dans la LFR 1 676 milliards contre 1 571 milliards. Vous êtes en train de croître les dépenses de 194 milliards. Pourquoi, alors que vous nous demandez de serrer la ceinture, vous augmentez ces dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement», a recadré la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu.



A l’en croire, «cette loi de finances est illégale, parce qu’elle devait être présentée en cours d'exercice. Nous sommes à quatre jours de l'exercice».





