Akon a causé un choc sur la toile: « J’ai investi 600 milliards en Chine pour... »

Après les folies, place à la raison. La star Akon a révélé dans un entretien avoir investi 600 milliards de FCfa en Chine pour fournir de l’électricité en Afrique. « L’Afrique manque d’électricité, d’eau, d’infrastructures de bases, il y a beaucoup de progrès à faire. Quand tu voyages et tu vois la misère, tu as juste envie d’apporter ton aide. Frimer n’est plus mon délire, je ne porte plus de bijoux », témoigne Akon.



D’après l’artiste, débarquer avec les boucles d’oreilles à 50.000 dollars, c’est juste du tape-à-l’œil qui ne sert qu’à faire le beau devant les autres. La décision radicale d’Akon de se priver des accessoires onéreux à des fins sociales et collectives a été félicitée par les internautes.



Il a toujours initié de grands projets en Afrique. Bien qu’il réside et a fait toute sa vie aux États-Unis, il proclame fièrement être un Africain. Sa récente et grande apparition sur le continent, lors du tirage au sort de la CAN 2023 en atteste. Il avait même, animé avec succès l’événement avec l’animatrice ivoirienne, Konnie Touré.