Alerte/ Après son émission « Com' Politique »: Zeynab Sankaré, journaliste-présentatrice, poursuivie et traquée Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| Zeynab Sankaré, journaliste-présentatrice de l’émission « Com' Politique » de Leral TV, craint pour sa vie. Juste, après la présentation de son émission, elle a été poursuivie par deux jeunes hommes. Peut-être, craint-elle, cette tentative est faite, suite à ses enquêtes sur l’affaire de viols répétés et menaces de mort, dont est accusé Ousmane Sonko. Mais, elle craint pour sa vie et avertit les autorités.

Zeynab Sankaré, journaliste-présentatrice de l’Emission « Com' Politique » de Leral TV, a eu la peur de sa vie. Rentrant chez elle, vers 16 heures 15 minutes, elle a constaté être suivie et traquée par deux jeunes hommes, confortablement installés dans un véhicule noir, de marque Ford Fusion, dernier modèle.



De chez Thione Seck au Rond-point des Cimetière de Yoff, le véhicule roulait derrière eux, tout en tentant de les accrocher. Peine perdue… Puisqu’elle a informé très tôt son chauffeur, qui a bien géré la situation.



Seulement, dans son alerte, elle précise que l’un des jeunes portait une casquette rouge, bien vissée sur sa tête et l’autre conduisait. Cherchant à avoir le cœur net, elle a demandé à son taximan de marquer furtivement un arrêt. Aussitôt, les traqueurs ont observé un arrêt brusque, tout en essayer de masquer davantage leurs visages. Suffisant pour elle, de conforter ses doutes.



Ainsi, son taximan a engagé des raccourcis à vive allure pour tromper leur vigilance afin de sauver la jeune journaliste.



D’après elle, les motivations de ces derniers, pourraient provenir du fait qu’elle enquêtait depuis des jours sur l’affaire de viols répétés et de menaces de mort imputés à Ousmane Sonko par une accusatrice. Son enquête qui la menait à différents lieux, rentrait dans le cadre de son émission.



Prenant à témoin son taximan, elle alerte les autorités étatiques des menaces qui pèsent sur sa personne. N’empêche, elle dit avoir pris désormais, toutes les précautions nécessaires pour sa sécurité.





