Selon l'article 25-1 de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et doivent être utilisées pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, une question cruciale se pose : l'État sénégalais protège-t-il réellement le bien être de sa population ou le sacrifie-t-il au profit des entreprises étrangères ?

Récemment, l'État du Sénégal a demandé à toutes les sociétés étrangères opérant sur son territoire de payer leurs impôts directement au Sénégal. Cette initiative vise à garantir que les ressources générées sur le territoire profitent réellement au développement du pays. Toutefois, il est impératif de s'assurer que ces entreprises ne compensent pas leurs coûts au détriment de la population locale.



Grande Côte Opérations (GCO), une entreprise spécialisée dans l'extraction des sables minéralisés (notamment l'ilménite, le rutile et le zircon), opère à Lompoul et est détenue en partie par le groupe français Eramet. L'État français détient 27,13% des actions d'Eramet, ce qui montre l'implication directe d'un État étranger dans l'exploitation de nos ressources naturelles.



Cette situation soulève des questions urgentes concernant la protection de nos ressources et la gestion de leur exploitation par des entreprises multinationales. L'exemple de Lompoul illustre parfaitement l'urgence d'intervenir pour éviter des conséquences désastreuses pour les populations locales et l'environnement. Nous devons nous assurer que les activités de ces entreprises sont bénéfiques pour les Sénégalais et non destructrices.



La philosophie "jub jubal jubanti", prônée par le président Bachirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, met l'accent sur un patriotisme à 100 %. Il est crucial que l'État sénégalais se conforme à cet idéal en protégeant les intérêts de sa population. Il est préoccupant de constater que tandis que nos journalistes et nos organes de presse devraient informer de manière juste et véridique, ils ne semblent pas prêter attention à ce qui se passe dans leur propre pays. En revanche, cette situation est dénoncée par la presse étrangère, mettant en lumière un problème majeur de gouvernance.



J'interpelle donc l'État du Sénégal pour qu'il intervienne immédiatement afin de protéger les ressources naturelles, les entreprises locales, l'agriculture et les droits de la population sénégalaise. Il est impératif de mettre en place des mesures de contrôle strictes sur les activités des entreprises étrangères, en particulier celles dans lesquelles l'État français est actionnaire, comme GCO. La protection de nos ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais doivent être la priorité absolue de notre gouvernement.



Lompoul est un exemple frappant de la manière dont l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères peut avoir des conséquences désastreuses pour les populations locales. Les activités de GCO à Lompoul ont entraîné des problèmes environnementaux et sociaux graves, affectant la qualité de vie des habitants. Il est impératif que l'État sénégalais intervienne rapidement pour réguler ces activités, protéger l'environnement, soutenir les entreprises locales, promouvoir l'agriculture et garantir que les bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles profitent réellement à la population sénégalaise. L'intervention de l'État est nécessaire pour éviter que de telles situations ne se reproduisent et pour assurer un développement durable et équitable pour tous les Sénégalais.



Jub jubal jubanti

Le Thie





