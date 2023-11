Alerte/ Jet de clous aux roues des automobiles: Un automobiliste, victime des malfaiteurs raconte le film de son argent volé...

Les pratiques et les méthodes de voleurs ou malfaiteurs changent. Ils développent des astuces très ingénieux pour dépouiller leurs cibles. Une de leurs victimes raconte son calvaire. Après avoir entendu du bruit, il a pris la décision de marquer un arrêt pour vérification. Une fois, le moteur de son véhicule coupé, il a constaté un amas de clous, bien enrôlé sur une patte de chaussures. Ce qui a entraîné une crevaison de don pneu.



Mais, il précise qu’il s’agit de l’oeuvre de malfaiteurs. Ces derniers, après avoir bien placé les clous sous les roues, manoeuvrent discrètement, derrière le conducteur ciblé. Et, un arrêt pour une éventuelle vérification bruit, serait le meilleur moment pour dérober argent et autre bien, retrouvées dans le coffre du véhicule.



Ainsi, cet homme, victime de cette pratique a perdu tout son argent qui était dans le coffre de sa voiture. Et pourtant, il dit avoir bien fermé à clés son coffre. Peinant à comprendre pour expliquer les faits, il pense avec désolation qu’il a été suivi par des malfaiteurs. Donc, prudence...