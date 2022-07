Alerte Météo : L’Anacim annonce un dimanche pluvieux dans plusieurs localités du pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un regain des activités pluvieuses dimanche sur la quasi-totalité du pays, « plus particulièrement sur la moitié est » du pays.



« Les orages et pluies progresseront vers l’ouest (…) », explique-t-elle dans une prévision à courte échéance, ajoutant que les activités pluvieuses vont intéresser « le centre et la zone sud-ouest », tard dans la nuit de dimanche à lundi matin.



Pour les régions sud, notamment sud-est, les prochaines 48 heures seront marquées par des orages et des pluies faibles à modérées, indiquent les prévisionnistes.



Ils annoncent que « la sensation de chaleur humide se maintiendra » au cours de cette période, en particulier durant la journée de samedi.



Des visibilités « généralement bonnes » sont prévues, de même que des vents dominants de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.













