Alerte Météo : l'Anacim annonce une houle dangereuse sur la Grande Côte, Dakar et la Petite Côte

La Grande Côte, Dakar et la Petite Côte seront secoués par une « houle dangereuse » de secteur nord-ouest « pouvant dépasser 2.5 m de jeudi, à 3 heures, à vendredi à 12 heures », prévient l'Agence nationale de l'aviation et de la météorologie (ANACIM). Cette houle sera « accompagnée de vents forts de secteur nord dépassant 40 km/h », ajoute l'ANACIM. Elle estime que cette situation requiert une très grande vigilance de la part des usagers de la mer, qui doivent se tenir informés de son évolution et suivre les conseils de sécurité des pouvoirs publics.



Source : https://lesoleil.sn/alerte-meteo-lanacim-annonce-u...

