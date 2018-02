Alerte : Une usine implantée par des Chinois à Abéné en Casamance accusée de pollution (photos)

"#Alerte! Des Chinois se sont installés à Abéné en Casamance. Ils ont implanté une usine qui pollue et depuis un moment nous constatons que des tortues meurent en grand nombre sur les plages de la localité. L'État doit réagir vite.



Cette imminente catastrophe écologique était prévisible mon frère. J'ai suivi l'histoire de cette usine chinoise à Abéné, à l'époque le village était même divisé entre les partisans et les opposants au projet. Malheureusement les Chinois ont corrompu les dirigeants et certains notables pour arriver à réaliser leur projet. Or toute la côte de Abéné est situé dans une aire marine protégée avec un milieu écologique extrêmement riche.



Les services des Eaux et forêts sont sur place pour veiller sur cette zone. Donc normalement les autorités sont au courant mais elles sont totalement corrompues. Seule une mobilisation des écologistes et la population locale peut amener à l'arrêt de ce projet. C'est dommage que la population locale n'est pas consciente des dangers de ce projet."