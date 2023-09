Alerte arnaque : La Douane sénégalaise encore ciblée par « vendeurs » de véhicules saisis La Direction générale des douanes sénégalaise alerte l’opinion nationale et internationale sur une tentative d’arnaque faite en son nom par soi-disant « vendeurs » de véhicules saisis.

« Nous avons été informés par la présence de comptes prétendant représenter la Douane sous le non ‘’Informations Douanières » et prétendant organiser aux enchères des véhicules saisis au non de notre institution. Je tiens à souligner qu’il s’agît d’une tentative frauduleuse visant à tromper les utilisateurs », alerte M Abdourahmane Dièye son Directeur général



En effet, pour une date prétendument fixée au 11 Octobre 2023 à Dakar, les arnaqueurs exigent au non de la Douane aux « intéressés » de suivre une certaine procédure suivante et sur WhatsApp au +221 706617771 en envoyant une pièce d'identité…



« Faux ! » clame-t-on du coté de la Direction générale de la Douane. (Voir le document )

« Un homme avertit en vaut deux ! » Enseigne un adage !



