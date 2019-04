Alerte danger à Kounoune, un fil électrique presque à terre depuis plus d'un an "BONSOIR, vous allez bien. Je voudrai que vous publiez cela pour moi, c'est a la cité des enseignants de kounoune. Le fil électrique est presque à terre je l'ai déjà signalé à la senelec depuis presque 1an mais ils n'ont pas réagi jusqu'à présent #LCIS®️ #Senelec"

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos