Alerte de Boubacar Sèye HSF : détenus dans un centre de rétention pour étrangers, 48 Sénégalais menacés d’expulsion

Ils sont 40 Sénégalais détenus un centre de rétention pour étrangers à Las Palma et en attente d'être expulsés vers le Sénégal. L'alerte est signalée à l'organisation Horizon sans frontières depuis ce matin (NDLR Hier) vers 12h .



D'après notre source , (un Sénégalais qui a voulu rester dans l'anonymat) , ces compatriotes sont détenus dans ce centre depuis des semaines dans des conditions extrêmement difficiles.



D’après la même source, deux d’entre eux seront rapatriés dès ce samedi 4 février à Dakar.



--On vient de me signaler à l'instant que huit autres Sénégalais viennent de rejoindre le groupe , ce qui fait un total de 48 détenus dans ce centre de rétention .

--

Boubacar Séye

chercheur et consultant en migrations internationales

Président fondateur d'horizon sans Frontières