Alerte de Sécurité/ Risques de Vol à la Marine et à la Douane: Urgence renforcée suite à la Saisie de 3 Tonnes de Cocaïne" Une alerte cruciale est lancée à la Marine nationale et à la Douane sénégalaise suite à la récente interception d'un navire transportant une cargaison colossale de trois tonnes de cocaïne, évaluée à une somme astronomique de 125 milliards de francs CFA. Cet exploit, bien que salué comme une victoire contre le trafic de drogue, met en lumière un danger potentiel : celui du vol de cette substance saisie par des taupes infiltrées au sein des forces de sécurité.

Le Port de Dakar a connu dans la nuit du 25 au 26 juin 2019, une affaire du « vol » de cocaïne après une saisie de 798 kilogramme (Kg) dans des voitures neuves. Le ou les auteurs du vol n’étaient pas été identifiés. Ils étaient apparemment protégés par les trois (3) mis en cause présumés écroués par le doyen des juges.



Ainsi, le parquet avait visé X, jusque-là non identifié pour soustraction de drogue, saisie dans l’enceinte du Port de Dakar. Mais, l’un des présumés voleurs, Daouda Ba, arrêté avec 719 grammes de cocaïne, avait balancé son dealer du nom de Beydi Thior, arrêté à son tour.



Interrogé, ce dernier, très connu dans le « milieu » révélait que la drogue lui a été remise par un de ses amis du nom d’Ousmane Barry. Auditionné, cet informaticien de métier déclarait aux enquêteurs avoir trouvé la drogue dans un ordinateur qu’il réparait.



Une version invraisemblable livrée aux policiers qui laisse croire qu’il protégeait celui ou ceux qui lui avaient remis la marchandise. Pire, il était incapable de livrer le nom du fameux client pour lequel, il aurait réparé l’ordinateur. Arrêtés et inculpés pour "association de malfaiteurs" en vue d’un trafic international de drogue, les trois suspects de disaient être des seconds couteaux.



