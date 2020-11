Alerte environnement –santé : la qualité de l’air moyennement dégradée pour vendredi et samedi Une qualité de l’air "moyennement dégradée’’ est prévue pour ce vendredi et pour les prochaines 24 heures, le Centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA) tablant sur un indice jaune pour la région de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

‘’L’indice de la qualité l’air pour Dakar est jaune pour la journée du 20 novembre et sera moyennement dégradé pour les prochaines 24 heures’’, informe-t-il dans un bulletin transmis à l’APS.



Le CGQA avertit que les personnes sensibles pourraient être légèrement incommodées.



L’indice de la qualité de l’air global pour Dakar sera également moyen pour la journée de samedi.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos