Alerte infos de Stop agression Sénégal : un gérant d’un multiservice agressé par ces deux individus perd plus de 13 Millions FCFA L’insécurité est toujours galopante au Sénégal, surtout à Dakar et sa banlieue ! En atteste une alerte info lancée sur la page facebook de Stop agression Sénégal : Un gérant d’un multiservice agressé par ces deux individus a perdu hier près de 14 millions de francs/ Voici son message et son contact

Vous allez bien? Hier Mercredi 12 Avril 2023 vers 11h je me suis fait agresser par ces deux hommes sur la moto Beverly gris juste après quelque mètre de Orabank à Diack Sao avant Poste Thiaroye. J’avais un sac au dos contenant une somme de 13 867 000 francs CFA.



Ils m’ont injecté une pompe à gaz, j’ai perdu connaissance je ne voyais absolument rien.



Ces photos se sont des images capturées; c’est une vidéo prise par un gars qui était aux alentours., j’espère seulement qu’elles pourront m’aider à les retrouver. Je suis un gérant d’un Multi-Service. Je compte sur vous s’il vous plaît.



Une grande récompense vous attends si vous avez des informations sur eux.

Merci beaucoup.

Je suis joignable sur 76 234 38 21





