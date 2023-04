Alerte rouge de L’ACIS qui interpelle l’état du Sénégal :«China Mall est mille fois plus dangereuse qu’Auchan…» L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (Acis) est montée au créneau suite à l’ouverture de China Mall au Sénégal, informe le Grand Panel. Face à la presse, ce samedi dernier, lors de leur conférence religieuse à la mosquée de Massalikoul Djinane, elle a invité l’Etat du Sénégal à prendre des mesures «pour préserver l’économie locale et favoriser le patriotisme économique en encourageant la consommation locale».

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Non sans dénoncer une «concurrence déloyale» qui ne dit pas son nom. «Cette entreprise chinoise représente un véritable danger pour l’économie du Sénégal… La présence de cette entreprise constitue une concurrence purement déloyale et surtout un danger pour la piste économique locale», fustigent El Bachir Diakhaté et Cie.



Le chargé de la communication de l’Association des commerçants de mettre en garde le gouvernement sur le fait que «l’entreprise China Mall est mille fois plus dangereuse que les autres entreprises étrangères notamment Auchan et autres».



D’ailleurs, relève-t-il, «cette concurrence déloyale pourrait affecter le petit commerce et envoyer les petits commerçants au chômage».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook