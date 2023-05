Alerte santé : Un foyer de grippe aviaire à Ziguinchor Un foyer de grippe aviaire est découvert à Ziguinchor. Le foyer se situe, selon la Rfm, relayée par lequotidien.sn, à la réserve ornithologique de Kalissaye et à l’aire marine protégée d’Abéné.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2023 à 20:05

Les résultats des prélèvements ont confirmé les suspicions du chef du service de l’élevage de Ziguinchor. Il est ainsi écarté toute ambiguïté entre d’autres affections comme la maladie de New Castle



Le virus n’a actuellement affecté que des oiseaux sauvages. Selon la Rfm, le site est circonscrit, la zone contaminé est interdit d’accès. Cette mesure restrictive est pour éviter une prolifération de la maladie chez la volaille domestique et chez les humains.



