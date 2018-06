‘’Alerte sur l'occupation illégale du domaine public de la lagune Mballing’’

COMMUNIQUE

COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE MBOUR



‘’ALERTE SUR L’OCCUPATION ILLEGALE DU

DOMAINE PUBLIC DE LA LAGUNE MBALLING’’



Populations de Mbour

Populations de la Petite Cote.

Populations du Sénégal,



Il y’a quelques jours seulement, plus précisément le mercredi 06 juin 2018, le président de la république, en Conseil des ministres, « a rappelé sa décision prise en 2014 d’instituer l’organisation de la conférence nationale sur le développement durable pour marquer davantage sa volonté de préserver et de valoriser avec l’implication effective de toutes les forces vives de la Nation, notre patrimoine de ressources naturelles face aux risques écologiques et économiques et les dégradations de l’environnement »



Nous tenons ici, solennellement, le Chef de l’Etat au mot et nous lui disons bienvenu à nos côtés pour ce combat.

En effet chers amis, une grande menace pèse sur notre localité.



Notre littoral est fréquemment agressé, incessamment soumis à la boulimie des spéculateurs fonciers.

Aucun espace n’est épargné. Le bâti a même envahi les zones, jadis « non-aedificandi », c’est à dire non constructibles. C’est une folie que de penser construire sur la lagune de mbaaling et obstruer ainsi une voie d’eau, avec tous les risques de destruction de notre écosystème que cela comporte.

Notre littoral qui est notre patrimoine immatériel à la valeur inestimable , avec les opportunités qu’il offre pour la pêche, le tourisme, le loisir et même l’agriculture, est gravement agressé par des privés sans scrupules avec la complicité d’agents de l’administration et le silence coupable des autorités administratives.



La dernière agression en date et qui nous réunit ici est l’occupation de la lagune de Mbaaling.

Nous avons constaté, avec désarroi , le lancement des travaux d’envergure de remblai et de vaste dessouchage sur fond de lotissement de plus deux hectares dans le Domaine public naturel en violation flagrante de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat.

Nous interpellons ici, le chef de l’Etat, gardien constitutionnel de notre patrimoine naturel.

On s'étonne que l'Etat du Sénégal, qui n'en est pas à sa première, ait pu déclasser cette réserve et octroyer à travers un décret Présidentiel, une superficie de 2ha 83a 48ca à un promoteur privé établi sous le dénominatif de SIHAM (Société Immobilière D'Habitat Moderne) et dont la seule et unique vision se limite à viabiliser puis vendre (57 parcelles).



La lagune de Mbaaling, cette étendue d'eau de mer, comprise entre la terre ferme et un cordon littoral sépare deux pôles urbains actuels : Mbour et Joal.

La lagune de Mbaaling polarise et longe de nombreux petits villages agricoles.

Sa partie basse joue en amont un important rôle de rempart contre les inondations, elle impacte sur les dynamique des paysages et les perspectives de développement durable sur la Petite cote.



C'est aussi le moment de rappeler l'aspect religieux de ce site qui a toujours servi de lieux de recueillement et de prières aux marabouts contemporains ainsi qu'à leurs illustres ancêtres en témoigne le fameux endroit ayant servi de mosquée à El Hadji Omar Foutiyou TALL (RTA).

Les milliers de pélicans qui étaient ici dans leur milieu naturel participant à l’équilibre de l’écosystème ont fuit vers d’autres horizons : c’est une première alerte.

A ce stade, nous osons espérer que la bonne foi du chef de l’Etat a été abusée pour déclasser cet espace attribué à un promoteur privé.

Le temps où les populations locales subissent les décisions qui détruisent leur environnement sans agir, est révolu.



Mbour est debout,

Mbour est décidé à préserver son environnement,

Mbour est décidé à sauver sa lagune et à préserver l’écosystème.

Nous citoyens regroupés autour du CDIM (Collectif pour le Défense des Intérêts de Mbour) protestons vivement contre l’occupation illégale du site et exigeons l’annulation pure et simple du décret de déclassification de cet espace ainsi que sa réhabilitation dans les plus brefs délais.



Fait à Mbour

Le 09/06/2018