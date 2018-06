Aliou Cissé sur le match Sénégal-Japon: "L'enjeu, c'est gagner pour se rapprocher du 2-ème tour"

L’équipe du Sénégal est consciente de l’enjeu de la rencontre contre le Japon avec une qualification presqu’assurée pour son vainqueur, a déclaré ce samedi le sélectionneur national, Aliou Cissé, en conférence de presse.







"Pour les deux équipes, l’enjeu est de chercher à gagner pour se rapprocher de la qualification au second tour", a dit le technicien sénégalais, indiquant être focalisé sur cet objectif.



Qu’il entend atteindre en mettant "l’équipe qu’il faut", a-t-il dit, refusant de dévoiler "ses armes" avant la rencontre contre "une belle" équipe du Japon.



"C’est une belle équipe qui mérite d’être là et en plus de ses qualités collectives, c’est une équipe en place sur le plan athlétique", a indiqué le sélectionneur du Sénégal, estimant qu’il y a une confusion entre être athlétique et être costaud.



"Si le Japon est capable de faire un pressing, cela veut dire qu’elle est prête sur le plan athlétique", a expliqué Aliou Cissé. "Le Sénégal sait qu’il aura à faire à une grande équipe", a-t-il averti.



Sur l’avis du sélectionneur du Japon qui présente le Sénégal comme favori, Aliou Cissé a fait savoir qu’il ne se défilera pas. "S’il prétend que nous sommes favoris, nous sommes preneurs", a-t-il dit, soulignant que le Sénégal ne fuira jamais ses responsabilités.



Comme le Sénégal qui a battu la Pologne 2-1, le Japon a aussi démarré par une victoire sur le même score contre la Colombie, la coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet).



Le coup d’envoi de Sénégal-Japon aura lieu à 20h locales soit 15h à Dakar.