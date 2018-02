Aliou Sall fait sa première sortie officielle avec la signature de la convention de partenariat avec la chambre des notaires Aliou Sall, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal a inauguré sa première sortie officielle lors de la signature de la convention de partenariat avec la chambre des notaires.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Février 2018 à 10:07

La CDC est un établissement public à statut spécial qui est investi des missions d’intérêt général qui contribuent au développement économique et social. Elle vient en appui aux politiques publiques de développement. Elle a été créée par la loi 2006-03 du 04 janvier 2006 et assure la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d’Epargne.

