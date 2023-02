Aliou Sané, du Collecif ‘’Sunuy milliards du Reess’’ : «Une justice qui se respecte ne devrait pas attendre une plainte populaire pour agir» Le Collectif Sunuy milliards du reess s’étonne que le parquet bouge après sa plainte populaire. Interrogé par Rfm, hier, à leur sortie du bureau du procureur, Aliou Sall et Cie ne sont pas très emballés par le communiqué du parquet.

«Attendre que le peuple sénégalais réengage le combat, qu’il y ait cette initiative de plainte populaire pour aujourd’¬hui faire ce communiqué (du procureur), nous disons que dans un Etat et une justice qui se respectent, il ne devrait pas le faire. Ils ont quand même eu tout le temps pour prendre les mesures idoines», a dit Aliou Sall.



Pour le coordonnateur du mouvement Y en a marre, le premier acte qui aurait dû être posé, c’était de prendre des mesures administratives, en suspendant les mis en cause de leurs fonctions.



Ce communiqué du procureur de la République annonçant avoir confié le dossier à la Division des investigations criminelles (Dic) ne convainc pas les activistes. «Nous n’accepterons pas qu’on nous jette de la poudre aux yeux. Nous allons continuer d’être vigilants sur cette lutte. On a déposé cette plainte et le combat va continuer. Dans quelques jours, nous allons nous adresser à la presse pour présenter la suite de notre plan d’action», a prévenu Aliou Sané.

