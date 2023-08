Alioune Tine recadre l’état sur l’usage du mot « terrorisme » : « Il ne faut pas qu’on s’amuse à instrumentaliser politiquement le terrorisme» L’ancien Directeur Régional d’Amnesty international en Afrique de l’Ouest et du Centre met en garde les autorités sénégalaises sur les conséquences d’une instrumentalisation de la terminologie « terrorisme » à des fins politiques

. S’exprimant sur les violences politiques notées ces derniers jours lors de son passage hier, dimanche 6 août, à Objection de la radio Sudfm (privée), Alioune Tine par ailleurs Expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Mali a indiqué qu’on ne « devrait pas s’amuser en essayant d’instrumentaliser politiquement le terrorisme ».



« Il ne faut pas qu’on s’amuse en essayant d’instrumentaliser politiquement le terrorisme pour exclure une partie de la classe politique ou de l’opposition en disant que ce sont des terroristes… Notre pays est vulnérable par rapport au contexte sous-régional, vulnérable par rapport à ses ressources de pétrole et de gaz.



Par rapport à ça, nous avons besoin de plus en plus d’unité, nous avons besoin de plus en plus de paix », a-t-il lancé avant de prôner la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur toutes les violences qui ont eu lieu ces derniers temps.

