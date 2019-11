Alkaly Cissé a été finalement inhumé en Arabie Saoudite

Samedi 2 Novembre 2019

L’ancien député et homme d'affaires Alkaly Cissé mort en détention en Arabie Saoudite a été finalement inhumé ce vendredi à Djeddah. Son avocat Me Abdoulaye Tine qui donne l’information, les démarches qui ont été entamées dans le but de rapatrier son corps au Sénégal n’ont pas abouti. L’avocat précise que l’enterrement du défunt s’est fait en présence d'une délégation diplomatique sénégalaise et des Saoudiens.

