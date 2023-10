AllCO et la HBAR FOUNDATION Signent un Accord pour un Centre de Compostage à Touba Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 14:36 | | 0 commentaire(s)| Ce lundi, sous le regard attentif de la SONAGED, AllCO et la HBAR FOUNDATION ont conclu une convention de partenariat visant à établir un centre de compostage à Touba. Cette initiative, à la fois stratégique sur le plan économique et démographique de la ville, représente un investissement à 100%. Elle promet de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes tout en aidant le Sénégal à respecter ses engagements internationaux, notamment l'article 6 des Accords de Paris, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mass Thiam, directeur général de la SONAGED, nous livre plus de détails sur cette collaboration prometteuse.



