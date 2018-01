Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Allemagne : la première maison close pour les poupées sexuelles ouvre ses portes (photos) Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Depuis un certain temps, les robots sexuels sont devenus une véritable obsession. En Allemagne la première maison close de poupées sexuelles a ouvert ses portes à Dortmund.

Appelée Bordoll, elle est dirigée par Evelyn Schwartz, une entrepreneuse âgée de 29 ans. Pour un début, elle a fait importer d’Asie 11 poupées et les a tous attribuées un nom. Selon Gistmania, elle aurait investi près de 7 000 euros dans cette affaire.



« Les poupées sont des employées idéales, elles sont toujours là parce qu’elles ne sont jamais malades, elles sont toujours en santé », a déclaré Schwarz aux médias.



Selon elle, environ 30% des clients veulent simplement savoir ce que c’est que d’avoir des relations sexuelles avec une poupée pendant que d’autres deviennent des clients réguliers. Ceux qui visitent cette maison close ont entre 18 et 80 ans. Elle a ajouté que ses poupées font tout ce que veulent les clients.

Chaque poupée coûterait 80 euros pour une heure. L’une d’entre-elles, trop utilisée a déjà dû être remplacée.





